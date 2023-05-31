У Росії змінюють імена та дати народження депортованим українським дітям

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям, це відбувається у різних регіонах країни-агресора.

Про це заявила на конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова" віце-прем'єр Ірина Верещук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Росії, де в усіх регіонах їм змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично - чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність", - сказала вона.

Верещук наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення українських дітей.

"Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, - це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності", - наголосила віцепрем'єр.

Нагадаємо, що українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

На тимчасово окупованій території Херсонщини "влада" заявила, що вивезе 375 українських дітей на Західний Кавказ.