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На окупованій Херсонщині 375 дітей вивезли до РФ

Дітей вивезли нібито на "оздоровлення". 

На окупованій Херсонщині 375 дітей вивезли до РФ
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованій території Херсонщини "влада" заявила, що вивезе 375 українських дітей на Західний Кавказ.

Про це повідомив у Телеграм перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Окупантська адміністрація повідомила новину про те, що 375 дітей з тимчасово окупованих громад області відправили на оздоровлення на Західний Кавказ. Не можна стверджувати, що ці цифри є реальними і остаточними. Точні дані лише у представників цього злочинного угруповання — нації-викрадачів дітей. Що більше додає занепокоєння, так це те, що ми вже мали випадки такого "оздоровлення" і знаємо, наскільки важко потім повернути дітей додому. Батькам слід обачніше відноситись до пропозицій окупантів", - зазначив він. 

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA.

Україна також розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких Росія примусово вивозила з окупованих територій.

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