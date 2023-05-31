На окупованій Херсонщині 375 дітей вивезли до РФ

На тимчасово окупованій території Херсонщини "влада" заявила, що вивезе 375 українських дітей на Західний Кавказ.

Про це повідомив у Телеграм перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Окупантська адміністрація повідомила новину про те, що 375 дітей з тимчасово окупованих громад області відправили на оздоровлення на Західний Кавказ. Не можна стверджувати, що ці цифри є реальними і остаточними. Точні дані лише у представників цього злочинного угруповання — нації-викрадачів дітей. Що більше додає занепокоєння, так це те, що ми вже мали випадки такого "оздоровлення" і знаємо, наскільки важко потім повернути дітей додому. Батькам слід обачніше відноситись до пропозицій окупантів", - зазначив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією дітей Bring Kids Back UA.

Україна також розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких Росія примусово вивозила з окупованих територій.