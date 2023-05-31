За добу РФ обстріляла девʼять областей України, до Харківської надіслала ДРГ

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли чотири рази. З мінометів били по Новгород-Сіверському району, жертв і руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку окупанти стріляли шість разів (36 вибухів). Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Новослобідська, Середино-Будська громади. За попередніми даними, без наслідків. Учора ворог девʼять разів відкривав вогонь, зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Шалигинська громади. У Середино-Будській пошкоджено три приватних будинки і лінія електропередач, була пожежа шести гаражів, пошкоджено один пʼятиповерховий будинок і два двоповерхових.

По Запорізькій ворог завдав 69 ударів по 17 населених пунктах Васильківського та Пологівського районів. Оріхів та Залізничне зазнали авіаударів, Гуляйполе та Мала Токмачка зазнали обстрілів із ракетних систем залпового вогню. 63 артилерійські удари завдали по Ольгівському, Новоандріївці, Гуляйпільському, Малинівці, Темирівці, Преображенці, Щербакам. Поранених немає. Є 16 нових руйнувань житлових будинків та обʼєктів.

У Дніпропетровській вранці був вибух у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. Поранено восьмирічну дитину. Є руйнування. Учора ввечері ворог поцілив у Нікопольский район. На Марганецьку громаду скинув снаряд із БпЛА. Поранених немає.

У Луганській українські захисники стримали ворожі намагання атакувати поблизу Новоселівського та південніше Кузьминого, що недалеко від Кремінної. Стельмахівка та Білогорівка вкотре витримали удар з авіації. Крім Білогорівки, росіяни вели артилерійський обстріл Невського. За добу противник здійснив 101 обстріл (433 снаряди).

У Харківській протягом минулої доби ворог масовано обстріляв щонайменше 10 населених пунктів. На Слобожанському напрямку противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через Державний кордон України в районі населеного пункту Зелене. Також окупанти завдали авіаційного удару в районі села Уди. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове. Вчора внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська поранено 72-річного чоловіка.

У Донецькій за добу росіяни здійснили 35 обстрілів. Обстріляно 17 населених пунктів: Авдіївку, Гірник, Костянтинівку, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Велику Новосілку, Нью-Йорк, Желанне Друге, Карлівку, Костянтинівку, Майське, Максимівку, Новоукраїнку, Острівське, Пречистівку, Уманське. Пошкоджено 19 житлових будинків (з них три – багатоквартирних), чотири будівлі Гірницького профліцею, адмінбудівля відділення поліції, ЛЕП, бібліотека, наркологія, амбулаторія, два приміщення ТОВ "Агрофірма Агропромсервіс", пʼять господарчих споруд. На Донеччині за добу: один загиблий, шестеро поранених.

У Миколаївській вчора ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора ввечері ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків, внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Без постраждалих.

У Херсонській за добу ворог здійснив 49 обстрілів (219 снарядів), з них по Херсону – два обстріли (пʼять снарядів). Окупанти поцілили у райони 21-го населеного пункту області, били з артилерії по Кізомису. Вчора через ранковий обстріл постраждала 84-річна жінка, котра на момент атаки знаходилася на подвірʼї власного будинку. Поранену шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини, лікарі надають їй необхідну меддопомогу. На березі річки Інгулець, поблизу селища Велика Олександрівка, 27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної російською армією. Через детонацію вибухівки чоловік втратив частину ноги. Його шпиталізували до найближчого медзакладу, де лікарні надали потерпілому необхідну допомогу. Всього за добу внаслідок російської агресії пʼятеро осіб дістали поранення.

Генштаб повідомляв, що минулої доби Росія завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА “Shahed”. Майже всі дрони були знищені нашими захисниками. Проте, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура