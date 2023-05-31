На Херсонщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, вбитого окупантами в одній із катівень обласного центру

Слідчі свтановили, що окупанти незаконно затримали чоловіка навесні 2022 року. Впродовж двох тижнів до нього застосовувались тортури, що спричинили смерть.

На Херсонщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, вбитого в одній із облаштованих окупантами катівень міста.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими Управління СБУ в Херсонській області та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію тіла чоловіка, який загинув від тортур російських окупантів в одній із катівень обласного центру.

За даними слідства, навесні 2022 року під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці РФ незаконно затримали загиблого – місцевого мешканця. Чоловіка помістили до підвального приміщення будівлі, яку окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян.

За попередніми даними, впродовж двох тижнів до нього застосовувались тортури, що спричинили смерть.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованих чоловіків та провели ексгумацію тіла. При поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра.

Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що прокурори продовжують збирати необхідні докази порушення норм міжнародного гуманітарного права країною-агресором, аби притягнути причетних до відповідальності.

Нагадаємо, полковнику поліції РФ повідомили про підозру в організації катівні під час окупації Херсона. Він особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних. Також про підозру повідомлено трьом його поплічникам.