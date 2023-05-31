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​У Чорному морі перебувають три російські ракетоносії із загальним залпом 16 "Калібрів"

Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим.

​У Чорному морі перебувають три російські ракетоносії із загальним залпом 16 "Калібрів"
Фото: missilethreat.csis.org

Росія вивела в Чорне море дев'ять кораблів, із них – три ракетоносії з сумарним залпом "Калібрів" 16 одиниць.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання складається з дев'яти одиниць. На бойовому чергуванні залишається три ракетоносії, два з яких підводні. Сумарний залп "Калібрів" готових до застосування – 16", – йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" також наголосили, що рівень загрози нових атак залишається високим.

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"Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів", – підкреслили військові.

Нагадаємо, від початку травня Росія активізувала атаки по Україні і 17 разів атакувала Київ ракетами і безпілотниками.

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