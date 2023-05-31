Учора ввечері та сьогодні зранку росіяни атакували громади Дніпропетровської області за допомогою дронів. В результаті постраждав восьмирічний хлопчик.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вчора пізно ввечері російські окупанти з БпЛА атакували Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Минулося без постраждалих. Територія обстрілу обстежується. На ранок ворог завдав удару по транспортному підприємству в Межиріцькій громаді Павлоградського району", - написав він.

В результаті обстрілів травмовано восьмирічного хлопчика – в нього порізи руки. Дитина лікуватиметься вдома.

Є пошкодження вікон та дверей у двоповерхівці, приватному будинку, понівечено гаражі. Сталася пожежа, яку вже ліквідували. Точна інформація щодо руйнувань уточнюється.

В інших районах області обстрілів не зафіксовано.

Лукашук наголосив, що загроза ракетних ударів залишається високою і закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги.

Фото: Дніпропетровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, 29 травня росіяни вдарили по Покровській громаді Дніпропетровської області. Загинула цивільна людина, ще девʼятеро людей дістали поранення.