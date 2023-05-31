Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Ядерна гра Північної Кореї
Ядерна гра Північної Кореї
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині чоловік кинув у гостей гранату, є загиблий та поранені

Чоловік після скоєного мав намір покінчити життя самогубством.

На Київщині чоловік кинув у гостей гранату, є загиблий та поранені
Фото: Скріншот з відео

Співробітники поліції Київської області повідомили про підозру чоловіку, який в с. Калинове кинув гранату у гостей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“В результаті вибуху, 27-річний хлопець загинув, ще двоє отримали поранення. Постраждала також сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини”, - повідомили в поліції.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначається, що чоловік після скоєного мав намір покінчити життя самогубством, але поліцейські врятували його.

Наразі затриманого доправили до ізолятора тимчасового тримання. 

Він перебував на умовному терміні покарання через хуліганські дії. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Славуті правоохоронці затримали місцевого жителя, який підірвав бойову гранату в квартирі. В результаті вибуху важко травмувався сам зловмисник та його брат, а батько помер від отриманих травм у лікарні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies