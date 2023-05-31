На Київщині чоловік кинув у гостей гранату, є загиблий та поранені

Чоловік після скоєного мав намір покінчити життя самогубством.

Співробітники поліції Київської області повідомили про підозру чоловіку, який в с. Калинове кинув гранату у гостей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“В результаті вибуху, 27-річний хлопець загинув, ще двоє отримали поранення. Постраждала також сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини”, - повідомили в поліції.

Зазначається, що чоловік після скоєного мав намір покінчити життя самогубством, але поліцейські врятували його.

Наразі затриманого доправили до ізолятора тимчасового тримання.

Він перебував на умовному терміні покарання через хуліганські дії. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Славуті правоохоронці затримали місцевого жителя, який підірвав бойову гранату в квартирі. В результаті вибуху важко травмувався сам зловмисник та його брат, а батько помер від отриманих травм у лікарні.