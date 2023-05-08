Внаслідок поранення загинув батько чоловіка, а сам зловмисник та його брат перебувають у лікарні.

У місті Славута правоохоронці затримали місцевого жителя, який підірвав бойову гранату в квартирі. В результаті вибуху важко травмувався сам зловмисник та його брат, а батько помер від отриманих травм у лікарні.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія сталась 6 травня близько 18 години вечора. До поліції надійшла інформація, що в одній з квартир стався вибух.

На місці події правоохоронці встановили, що 40-річний місцевий житель посаврився з рідним братом та батьком. Під час конфлікту чоловік узяв бойову гранату та висмикнув кільце з чекою, після чого кинув її у бік брата.

"Внаслідок вибуху всі учасники події отримали численні травми та були госпіталізовані. Один з потерпілих – 67-річний батько зловмисника – помер у лікарні, інший 37-річний потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні", – повідомили правоохооонці.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції вже оголосили підозри зловмиснику: за ч.1ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів); за ч.2 ст.15 п.1 п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Закінчений замах на вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Йому загрожує довічне позбавлення волі. Походження боєприпасу наразі встановлюється. Ні підозрюваний, ні потерпілі стосунку до військової служби не мають.

Нагадаємо, днями в Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату в квартирі.