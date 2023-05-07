У Києві затримали чоловіка через вибух гранати у квартирі

У Деснянському районі Києва у квартирі вибухнула граната.

Про це у неділю, 7 травня, повідомила пресслужба столичної поліції.

Чоловіка, який незаконно зберігав боєприпас, затримали.

«До поліції Києва надійшла інформація, що у квартирі на вулиці Лісківській вибухнула гранатаю За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження. Потерпілих внаслідок цієї події нема. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами.

Нагадаємо, що 2 травня поліцейські затримали під час спроби продати корпуси гранат та запал жителя Фастова Київської області.

А у Миколаєві, на пр. Центральному, ввечері 28 квітня вибухнула граната. Внаслідок вибуху травми отримали сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд.