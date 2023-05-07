Єрмак розповів Саллівану про поточну ситуацію на фронті

Також вони обговорили підготовку до контрнаступу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це Єрмак написав у Телеграм.

"Поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті, підготовку підрозділів сил оборони до звільнення від окупантів українських територій, а також про нагальні потреби українського війська", - написав він.

Нагадаємо, що 6 травня Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

3 травня США надали Україні черговий пакет безпекової допомоги вартістю 300 млн доларів.