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Єрмак розповів Саллівану про поточну ситуацію на фронті

Також вони обговорили підготовку до контрнаступу.

Єрмак розповів Саллівану про поточну ситуацію на фронті

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це Єрмак написав у Телеграм.

"Поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті, підготовку підрозділів сил оборони до звільнення від окупантів українських територій, а також про нагальні потреби українського війська", - написав він.

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Нагадаємо, що 6 травня Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

3 травня США надали Україні черговий пакет безпекової допомоги вартістю 300 млн доларів.

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