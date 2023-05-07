На 9 травня Росія може готувати провокації на своїй території, - ГУР

Російські спецслужби можуть готувати провокації проти цивільного населення РФ та Білорусі на 9 травня.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє ГУР у Telegram.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що й зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", — розповів Юсов.

Він також припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі, аби за допомогою "операції під фальшивим прапором" втягнути білоруську армію у війну проти України.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", — підсумував Юсов.

Раніше повідомлялось, що росіяни готують провокацію під чужим прапором на північних кордонах України задля мобілізації свого суспільства. Зокрема, понад 300 російських окупантів в Брянській та Курській областях отримали військову форму ЗСУ.