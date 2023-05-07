Головне за ніч. Неділя, 7 травня

Ракетний обстріл Миколаївщини, близько 50 атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів.

Російські окупанти вночі атакували ракетами Х-22 Миколаївську область, є пошкодження.

"Сьогодні вночі, з 00:18 по 00:37 ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області", - повідомив голова ОВА Віталій Кім.

У Миколаївському районі, за інформаціє від ОК "Південь", п'ятьма ракетами Х-22, випущеними з літаків Ту-22М3, ворог атакував Вільшанську та Костянтинівську громади.

У результаті обстрілів пошкоджено будівлю промислового підприємства. Також зафіксовано влучення на відкритій території.

Уночі над Києвом збили ворожий розвідувальний безпілотник, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Дані уточнюються", - написав голова КМВА Сергій Попко, закликавши киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак.

Противник завдав шістьох ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру, є потерпілі.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Минулої доби наші захисники знищили сім ударних та вісім розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів, шість танків, 10 бронемашин і 18 артилерійських систем. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Нікополя з важкої артилерії загинула жінка похилого віку, ще троє людей постраждали, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У місті пошкоджено сім приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередачі і 14 сонячних панелей, господарські споруди та п’ять автівок.

По Херсонській області російські військові випустили 237 снарядів. У результаті обстрілів загинуло шестеро осіб, четверо поранених.

"За минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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