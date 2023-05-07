Криптобіржу Binance підозрюють у допомозі росіянам обходити санкції, - Bloomberg

Міністерство юстиції США почало розслідування щодо криптобіржі Binance через підозри, що майданчик дозволяв росіянам обходити санкції.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що наразі перевіряється, чи не порушувала криптобіржа або її посадові особи обмеження, запроваджені через російське військове вторгнення в Україну. Розслідування здійснює кримінальний відділ міністерства.

Binance також обговорює з американським Мін'юстом попередні претензії на адресу біржі, повʼязані з обходом санкцій щодо Ірану.

Представники криптобіржі запевняють, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних санкцій. Вони наголошують, що платформа "є абсолютно нетерпимою до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей".

Нагадаємо, у Binance великий досвід роботи з користувачами у країнах, стосовно яких запроваджено обмеження. За інформацією Reuters, з 2018 році біржа, попри санкції США, обробила іранських транзакцій на суму 8 млрд доларів.

У грудні минулого року ЗМІ повідомляли, що російські військові активно використовують криптовалютну біржу Binance. Ще на самому початку великої війни The Washington Post назвала конфлікт "world’s first crypto war" – першою світовою криптовійною.