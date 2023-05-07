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​Окупанти вночі атакували Миколаївську область ракетами Х-22, - Кім

Пошкоджено будівлю промислового підприємства. Також зафіксовано влучення на відкритій території.

​Окупанти вночі атакували Миколаївську область ракетами Х-22, - Кім
Віталій Кім
Фото: Анна Стешенко

Російські окупанти вночі атакували ракетами Х-22 Миколаївську область, є пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, з 00:18 по 00:37 ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області", - написав він у Telegram.

У Миколаївському районі, за інформаціє від ОК "Південь", п'ятьма ракетами Х-22, випущеними з літаків Ту-22М3, ворог атакував Вільшанську та Костянтинівську громади.

В результаті обстрілів пошкоджено будівлю промислового підприємства. Також зафіксовано влучення на відкритій території.

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"За межами підприємства загорілася суха трава, пожежу ліквідовано о 01:20 підрозділом ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Решта пошкоджень уточнюється. Постраждалих немає", - зазначив Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі після повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи.

Раніше також повідомлялося, що узбережжя Чорного моря на Миколаївщині, а також ліси на лінії зіткнення заборонять для відпочинку.

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