Головне за день. Субота, 6 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 30 атак противника, повернення з полону 45 захисників "Азовсталі", День піхоти, коронація Чарльза ІІІ. Яким запам’ятається 437-й день повномасштабної війни.

Увечері по всій Україні, крім західних областей, оголосили повітряну тривогу через маневри ворожої авіації. Станом на 23:40 тривога тривала вже близько двох годин.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських піхотинців із Днем піхоти.

"Піхота - це основа військ. Стрілецькі, механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові підрозділи щоденно, у важких боях, гідно дають відсіч російським загарбникам. Дорогі бойові побратими та посестри! Ви - приклад стійкості, відваги, братерства та незламності духу. Ви зустрічаєте противника в окопах та на спостережних пунктах. Ви вгризаєтеся в землю на передніх рубежах. Ви зупиняєте наступи ворожої техніки. Ви не маєте страху, бо дивитеся в очі ворогу. Під дощем і снігом, артобстрілами та авіаударами - ви бороните Україну", - написав Залужний у Телеграм.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський також привітав українських військовослужбовців з Днем піхоти та висловив упевненість, що найближчим часом піхотинці піднімуть прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму.

Українських військових з Днем піхоти привітав і Президент Володимир Зеленський, який вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки.

Подробиці - в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом упродовж доби ворог здійснив понад 30 атак.

“Цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, російська федерація завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру”, - йдеться в повідомленні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 травня – в нашій новині.

На Херсонщині загинули внаслідок ворожого обстрілу шестеро піротехніків ДСНС.

Ще двоє спеціалістів, з них одна жінка фельдшер, отримали поранення та госпіталізовані.

За попередніми даними, російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Україна зуміла повернути з російського полону 45 військових, які захищали Маріуполь, повідомив у Телеграм керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі», - написав Єрмак.

Детальніше – в новині.

Сьогодні вдень у Підкарпатському воєводстві, що у південно-східній Польщі, розпочалися військові навчання Anakonda-23.

Anakonda-23 – найбільші навчання Війська Польського, що відбуваються раз на три роки. Навчання проходитимуть на другому за величиною полігоні країни у Новій Дембі.

Anakonda-23 поділені на чотири частини, які поєднують студійні, військові, комп’ютерні та експериментальні тренування. До них залучені війська країн-союзників Польщі, зокрема США. Цьогоріч у навчаннях беруть участь майже 13 000 військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу, а також представники служб польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

В Anakonda-23 братимуть участь винищувачі F-16, вертольоти Sokół, зенітно-ракетні комплекси Grom, самохідні міномети Rak, гаубиці Krab, а також американські танки Abrams, які Польща активно купує.

Напередодні Оперативне командування польської армії у своєму комюніке звернулося до громадян із закликом бути обережними, оскільки у зв'язку з навчаннями майже по всій Польщі до 26 травня буде посилений рух військових колон на дорогах.

У суботу, 6 травня, у Великій Британії пройшла церемонія коронації Чарльза ІІІ.

У ході урочистої церемонії архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі – духовний лідер англіканської церкви, яку очолює британський монарх – поклав корону Святого Едуарда на голову Чарльза III.

Після коронації Чарльз ІІІ зійшов на престол та виголосив клятви на вірність.

Нагадаємо, король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та склав присягу у вересні 2022-го.

У російському Нижньому Новгороді невідомі підірвали автомобіль, у якому перебував терорист і пропагандист Захар Прилєпін.

Інцидент трапився на трасі у Нижньогородській області. Водій авто загинув, а пропагандиста госпіталізували з пораненням ніг. Також росЗМІ повідомляють, що у нього переломи і струс мозку. Припускають, що вибухівку могли прикріпити під капотом автомобіля в той момент, коли пропагандист перебував у кафе.

Вибух був настільки сильним, що на його місці утворилася вирва.

Відповідальність за підрив авто пропагандиста узяв на себе військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш". Як ідеться у заяві руху, його учасники "полювали" на Прилєпіна від початку року.

Докладніше – в новині.

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