Окупанти одинадцять разів обстріляли прикордоння Сумщини

Інформація про постраждалих не надходила.

У суботу 6 травня російські окупанти здійснили одинадцять обстрілів прикордонних територій Сумської області з мінометів, гранатометів і артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Згідно з повідомленням, під російські удари потрапили населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.

В Білопільській громаді були зафіксовані мінометні обстріли – 28 вибухів, та обстріл зі ствольної артилерії – 3 вибухи. В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загорання приватного домоволодіння.

Низку громад росіяни обстріляли з мінометної зброї. Серед них:

Великописарівська громада – росіяни скинули на територію громади 27 мін;

Новослобідська громада -12 вибухів;

Есманська громада – 4 вибухи.

Крім того, окупанти за допомогою станкового автоматичного гранатомету атакували територію Миропільської громади. Зафіксовано один вибух.

Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії – 9 вибухів. Загалом за добу на території громади було зафіксовано 84 вибухи.

Нагадаємо, прикордонні території Сумщини перебувають під постійним вогнем ворога. Учора, 5 травня, російські окупанти обстріляли населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської та Великописарівської громади.