Окупанти одинадцять разів обстріляли прикордоння Сумщини

У суботу 6 травня російські окупанти здійснили одинадцять обстрілів прикордонних територій Сумської області з мінометів, гранатометів і артилерії.
Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.
Згідно з повідомленням, під російські удари потрапили населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.
В Білопільській громаді були зафіксовані мінометні обстріли – 28 вибухів, та обстріл зі ствольної артилерії – 3 вибухи. В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загорання приватного домоволодіння.
Низку громад росіяни обстріляли з мінометної зброї. Серед них:
- Великописарівська громада – росіяни скинули на територію громади 27 мін;
- Новослобідська громада -12 вибухів;
- Есманська громада – 4 вибухи.
Крім того, окупанти за допомогою станкового автоматичного гранатомету атакували територію Миропільської громади. Зафіксовано один вибух.
Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії – 9 вибухів. Загалом за добу на території громади було зафіксовано 84 вибухи.
Нагадаємо, прикордонні території Сумщини перебувають під постійним вогнем ворога. Учора, 5 травня, російські окупанти обстріляли населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської та Великописарівської громади.