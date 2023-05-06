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Окупанти одинадцять разів обстріляли прикордоння Сумщини

Інформація про постраждалих не надходила.

Окупанти одинадцять разів обстріляли прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ в Telegram

У суботу 6 травня російські окупанти здійснили одинадцять обстрілів прикордонних територій Сумської області з мінометів, гранатометів і артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Згідно з повідомленням, під російські удари потрапили населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.

В Білопільській громаді були зафіксовані мінометні обстріли – 28 вибухів, та обстріл зі ствольної артилерії – 3 вибухи. В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загорання приватного домоволодіння.

Низку громад росіяни обстріляли з мінометної зброї. Серед них:

  • Великописарівська громада – росіяни скинули на територію громади 27 мін;
  • Новослобідська громада -12 вибухів;
  • Есманська громада – 4 вибухи.

Крім того, окупанти за допомогою станкового автоматичного гранатомету атакували територію Миропільської громади. Зафіксовано один вибух.

Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії – 9 вибухів. Загалом за добу на території громади було зафіксовано 84 вибухи.

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Нагадаємо, прикордонні території Сумщини перебувають під постійним вогнем ворога. Учора, 5 травня, російські окупанти обстріляли населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської та Великописарівської громади. 

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