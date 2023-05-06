Про те, хто стоїть за тим чи іншим замахом, зможемо говорити уже після нашої перемоги, – СБУ про вибух автомобіля Прилєпіна

Спецслужба не підтвердила і не спростувала ймовірну причетність до “бавовни”.

Служба безпеки України прокоментувала сьогоднішній замах на пропагандиста Захара Прилєпіна у Росії і заявила, що про те, хто стоїть за тим чи іншим замахом, можна буде говорити уже після перемоги над РФ.

Про це пресслужба відомства повідомила LB.ua у відповідь на запит.

“Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками. Разом з тим, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам”, – йдеться у відповіді СБУ.

У відомстві зауважили, що про те, хто стоїть за тим чи іншим замахом, можна буде говорити уже після перемоги над агресором, яка, як зазначається, однозначно скоро настане.

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, у Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним. Він у лікарні, водій машини загинув.