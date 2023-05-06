Енергоатом спростував заяви росіян про зупинку роботи ЗАЕС

Змін у роботі станції немає.

Заяви проросійських пропагандистських ресурсів про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС не відповідають дійсності.

Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

Зазначається, що станом на 6 травня змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб. П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.

Нагадаємо, що російські загарбники повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької атомної електростанції.

Днями представники МАГАТЕ повідомили, що російські окупаційні війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку.