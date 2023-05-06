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Окупанти сьогодні вже 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Всього зафіксовано 34 “прильоти”. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Окупанти сьогодні вже 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: ЕРА/UPG

Окупанти сьогодні, 6 травня, вже 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини. 

Про це повідомляє оперативне командування “Північ”. 

З 10:15 до 10:30 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Бояро-Лежачі.

Близько 10:08 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з гвинтокрилу ворога, в районі н.п. Красний Хутір.

З 11:20 до 11:40 зафіксовано 13 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Залізний Міст. Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила. Попередньо, внаслідок обстрілу сталося займання житлового будинку та господарчої споруди в приватному домоволодінні.

З 12:35 до 13:19 зафіксовано 11 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Тимоновичі.

З 13:10 до 13:15 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п Хрінівка.

Нагадаємо, через російські удари залишилися без світла споживачі у семи областях. Роботи з відновлення тривають на тих ділянках, де дає змогу безпекова ситуація.

Зазначимо, за минулу добу, 5 травня, Росія била по девʼяти областях. Під ворожим вогнем перебували Чернігівська, Луганська, Харківська, Сумська, Херсонська, Донецька, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька області.

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