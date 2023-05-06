За добу Росія била по девʼяти областях

По Чернігівській області за минулу добу ворог стріляв сім разів – ракетами з гвинтокрила, авіабомбами, мінометами. Били по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Жертв та руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській вночі та вранці стріляли пʼять разів, зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти пʼяти громад: Есманської, Глухівської, Середино-Будської, Білопільської та Миропільської. По Глухову ворог вдарив двома керованими авіабомбами з Су-35. Повністю зруйновано два та пошкоджено 34 приватні будинки, навчальний заклад і ЛЕП. За попередніми даними, поранено пʼятьох людей, в тому числі 12-річну дитину. Учора протягом дня ворог здійснив девʼять обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано близько 33 вибухів у Зноб-Новогродській, Есманській, Шалигинській, Новослобідській, Юнаківській та Великописарівській громадах. У Запорізькій за минулу добу 104 обстрілів зазнали 16 міст і сіл. Ворог завдав ракетного удару, двох авіаційних, двох атак із безпілотників, трьох із ракетних систем залпового вогню та 96 артилерійських ударів. Знову під ворожим вогнем були Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Камʼянське. Росіяни били по будинках, адміністративних будівлях та комунальних мережах. У Єгорівці під час обстрілу поранено жінку. За добу поранень зазнали четверо цивільних.

У Дніпропетровській області вночі росіяни вдарили з безпілотників. У небі збили чотири Shahed. Уламки впали в Синельниківському районі, внаслідок чого пошкоджено пʼять приватних будинків та лінію електропередач. Поранених немає. По Марганецькій громаді росіяни били з "Градів" – випустили 15 снарядів. Поранених немає, наслідки зʼясовують. Марганецька і Червоногригорівська громади та Нікополь зазнали атак і вчора – били безпілотниками, "Градами" та важкою артилерією. Люди не ушкоджені, є пошкодження будинку та споруди.

У Луганській за добу противник здійснив 106 обстрілів (467 снарядів). Вогонь з артилерії та мінометів минулої доби росіяни спрямували по Стельмахівці, Макіївці, Невському та Білогорівці.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне та Стариця. На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка. Внаслідок обстрілів з артилерії та мінометів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше сім житлових будинків. Без постраждалих.

У Донецькій минулої доби окупанти обстріляли 17 населених пунктів: Костянтинівку, Курахове, Авдіївку, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Нью-Йорк, Велику Новосілку, Карлівку, Новопокровське, Предтечине, Новоукраїнку, Щербинівку, Богоявленку, Костянтинівку, Катеринівку, Дружківку. Пошкоджено 22 житлових будинки (з них чотири – багатоквартирних), три магазини, будівлю фермерського господарства, будинок для літніх людей, адмінбудівля та цехи. За добу по області четверо загиблих, троє поранених.

У Херсонській за добу противник здійснив 71 обстріл (411 снарядів). З них по Херсону противник здійснив 11 обстрілів (49 снарядів). Російські військові поцілили у райони 30 населених пунктів області. Окупанти гатили по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади. У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона. Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків. У Бериславському районі в селі Максима Горького під час виконання робіт на російській міні підірвався тракторист. 30-річний чоловік дістав поранення. За добу через російську агресію двоє людей дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 155 осіб.

За даними Генштабу, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Так, на Бахмутському окупанти безуспішно атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби українські воїни відбили атаки в районі Мар’їнки.