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На Київщині водій підірвався на протитанковій міні

Загрози його життю немає.

На Київщині водій підірвався на протитанковій міні
Фото: Андрій Нєбитов

У Київській області водій, який їхав ґрунтовою дорогою вздовж поля, підірвався на залишеній російськими окупантами міні. Він дістав тілесних ушкоджень та госпіталізований у лікарню.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Інцидент стався 5 квітня о 21:25 на польовій дорозі між селами Плоске - Гоголів. 50-річний водій агрофірми, повертаючись на підприємство, наїхав на залишену під час окупації протитанкову міну. Ця територія деякий час була окупована", - написав Нєбитов.

За його даними, внаслідок вибуху чоловік зазнав тілесних ушкоджень і госпіталізований до лікарні. Наразі загрози його здоров'ю та життю немає.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

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Нагадаємо, що у Бериславському районі Херсонщини на російській міні підірвався тракторист.

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