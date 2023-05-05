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На Херсонщині тракторист підірвався на російській вибухівці

До медзакладу потерпілого доставили військові.

На Херсонщині тракторист підірвався на російській вибухівці
Фото: Центр нацспротиву

У Бериславському районі Херсонщини на російській міні підірвався тракторист.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

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Інцидент трапився у селі Максима Горького Новорайської громади. 

"Через підрив на міні 30-річний чоловік дістав поранення. До медзакладу його доставили військові, нині лікарі надають йому необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Адміністрація заявила, що найбільше вибухівки залишається у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг.

Нагадаємо, у Херсонській області працюють групи розмінування Міноборони України та підрозділи Сил оборони. Щоденно до виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів (ВНП) залучається від 70 до 75 груп.

Напередодні підірвався на ворожій вибухівці тракторист на Харківщині.

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