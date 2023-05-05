​Біля українсько-молдовського кордону прикордонники затримали п'ятьох "ухилянтів"

На Одещині п'ятеро українців намагались незаконно потрапити до Молдови.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники Подільського загону на залізничній станції біля українсько-молдовського кордону затримали п’ятьох чоловіків, котрі намагались незаконно покинути країну.

"З’ясувалось, що чоловіки призовного віку, жителі Полтавської, Запорізької, Київської, Вінницької та Херсонської областей через мережу Інтернет зв'язалися з жителем прикордоння, який пообіцяв посприяти незаконно перетнути кордон з Молдовою за 2000$ з кожного. Після прибуття до станції, що межує з молдовським кордоном, ухилянтів зустрів не переправник, а прикордонники", - розповіли в ДПСУ.

Правопорушників передали представникам Нацполіції та направили повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу). Також шукають організатора незаконного переміщення осіб через кордон.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали двох чоловіків, які на гумових човнах тікали до Угорщини. Крім того, на кордоні з Угорщиною піймали "ухилянтів", котрі спробували покинути Україну за документами дітей 13 та 15 років.