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Прикордонники затримали чоловіків, котрі намагались виїхати з України під виглядом дітей

Чоловіки намагались виїхати за документами дітей 13 та 15 років.

Прикордонники затримали чоловіків, котрі намагались виїхати з України під виглядом дітей
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною виявили двох чоловіків віком 20 та 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що чоловіки прибули в пункт пропуску “Лужанка” у супроводі 52-річного жителя села Королево Берегівського району. Той мав із собою доручення від батьків, видані на дітей 13 та 15 років. Їх прізвища були вказані у пред’явлених чоловіками свідоцтвах про народження.

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Інспектор прикордонного контролю одразу викрив підлог.

Тепер на чоловіків чекає адмінвідповідальність, а тим, хто сприяв їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів за кордон. Для перевезення втікачів житель Закарпаття разом із фельдшером використовували автомобіль швидкої допомоги. 

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