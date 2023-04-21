Латвія передасть Україні всі наявні ПЗРК Stinger

Скільки саме ПЗРК отримає Україна цього разу, невідомо.

На засіданні групи “Рамштайн” міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце повідомила, що її країна передасть Україні всі наявні в неї переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це повідомила "Європейська правда".

"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше", – сказала Мурнієце.

Також Латвія продовжить брати участь у підготовці українських військовослужбовців.

"Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які пройшли підготовку в Латвії цьогоріч, якщо порівняти з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях", – сказала міністерка, і додала, що до кінця року Латвія підготує майже 3 тис. бійців ЗСУ.

Інара Мурнієце додала, що Латвія разом із іншими союзниками працює над новою ініціативою щодо підготовки військовослужбовців ЗСУ на території Латвії.

Нагадаємо, Латвія вже надала Україні військової допомоги на 300 млн євро.