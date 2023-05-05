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Одесит, який здавав ворогу дислокації систем ППО, проведе 15 років за ґратами

Свою “допомогу” ворогу у фіксуванні дислокації систем ППО зрадник оцінив у 70 тис. грн.

Одесит, який здавав ворогу дислокації систем ППО, проведе 15 років за ґратами
Фото: Офіс Генпрокурора

За держзраду до 15 років за ґратами засуджено мешканця Одеси, який за 70 тис грн здавав ворогу місця дислокації систем ППО.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

“За підтримання обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури мешканця Одеси засуджено за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, - йдеться в повідомленні.

Прокурори довели, що чоловік, будучи прихильником Росії та не цураючись «брудного» заробітку, за винагороду збирав для спецслужб РФ інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області.

Повідомляється, що засуджений встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі. При цьому свою «допомогу» зрадник оцінив у 70000 грн. Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів.

Інформатора ворога затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб РФ за допомогою одного з месенджерів.

Нагадаємо, мешканка Донеччини отримала 12 років ув’язнення за коригування ворожого вогню. Також вона передавала окупантам інформацію про Сили оборони.

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