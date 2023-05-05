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“Тепер ми почуємо кожного”: ГУР отримало від фонду “Повернись живим” мобільну станцію розвідки

Її вартість скала понад 41 млн грн, які задонатили українці. 

“Тепер ми почуємо кожного”: ГУР отримало від фонду “Повернись живим” мобільну станцію розвідки
Очільник ГУР Кирило Буданов
Фото: скріншот відео

Головне управління розвідки Міноборони України отримало від фонду “Повернись живим” мобільну станцію розвідки.

Про це йдеться на сторінці фонду в Facebook.  

“Фонд “Повернись живим” реалізував черговий секретний проєкт для Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загальною вартістю понад 41 000 000 гривень. Ці кошти ми вклали в обладнання мобільної станції розвідки –унікального технічного комплексу, який допоможе спецпризначенцям швидко виявляти ворога й здобувати про нього ще більше інформації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з міркувань безпеки цей непростий у реалізації проєкт близько року тримали у таємниці. І, замість публічно акумулювати для нього кошти, придбали обладнання для розвідників з загальних рахунків Фонду.

“Тепер ми почуємо кожного. І кожен отримає те, на що заслуговує”, – сказав із цього приводу очільник ГУР Кирило Буданов

Нагадаємо, в українській розвідці розповіли про ефективність “народного супутника” фонду Притули. Розвідка почала використовувати цей супутник з 24 вересня 2022 року.

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