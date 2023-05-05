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Унаслідок воєнної агресії РФ на Донеччині зруйновані 66 цивільних об’єктів, є вбиті і поранені

Від ворожих ударів постраждав 21 населений пункт.

Унаслідок воєнної агресії РФ на Донеччині зруйновані 66 цивільних об’єктів, є вбиті і поранені

Протягом доби 4 травня окупанти здійснили 40 вогневих атак на населені пункти Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Зазначається, що під обстрілами окупантів були Краматорськ, Костянтинівка, Курахове, Бахмут, Торецьк, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Зарічне, Неліпівка, села Орлівка, Щербинівка, Карлівка, Нетайлове, Времівка, Миколаївка, Іванопілля, Ступочки, Ласточкіне, Хромове, Предтечине.

“Руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів: 40 житлових будинків, корпуси навчального закладу, дитячі садки, завод, фермерське господарство, міст, газову трубу, водопровід, лінію електропередач, складське приміщення, господарську споруду, цивільні автомобілі та службове авто”, – йдеться у повідомленні.

По Авдіївці ворог завдав 5 авіаударів, пошкоджене підприємство. За попередньою інформацією, цивільні мешканці не постраждали. Ракетами російські військові били по Краматорську. Пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки, заклади освіти, критичну інфраструктуру. Інформації щодо жертв не надходило.

З “Градів” та артилерії росіяни атакували Торецьк, влучили у приватні оселі, поранили місцевого жителя. Артилерією росіяни накрили селище Нью-Йорк. Загинула цивільна особа, ще троє отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина в Бахмуті, ще один цивільний отримав поранення у селі Миколаївка Костянтинівської громади.

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Нагадаємо, росіяни минулої доби вбили двох цивільних жителів Донеччини. Ще пʼять мирних жителів області дістали поранення.

 

 

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