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Мешканка Донеччини отримала 12 років ув’язнення за коригування ворожого вогню

Також вона передавала окупантам інформацію про Сили оборони.

Мешканка Донеччини отримала 12 років ув’язнення за коригування ворожого вогню
Фото: Офіс Генпрокурора

До 12 років ув‘язнення засуджено жінку, яка передавала співробітнику Генштабу Росії дані про ЗСУ. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури мешканку Донеччини визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Її засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Прокурори у суді довели, що в період дії воєнного стану жінка спілкувалася у месенджері з кадровим співробітником головного розвідувального управління генштабу РФ. 

Вона передавала йому інформацію про наявність або відсутність підрозділів Збройних Сил України у конкретному місці. Надсилала ворогу дані про оперативно-тактичні дії ЗСУ та заходи інженерного забезпечення.

Також жінка надавала відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами військових РФ, і місця влучання снарядів. Таким чином, вона здійснювала коригування вогню військовими країни-агресора і надавала їм допомогу у веденні бойових дій проти Збройних Сил України. 

До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Харківщині колаборант отримав 13 років тюрми з конфіскацією майна. Слідство встановило, що чоловік добровільно вступив до “народної поліції” окупантів. 

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