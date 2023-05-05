Російська армія намагається взяти Бахмут із 1 серпня 2022 року. У квітні 2023 знімальна група проєкту "Український свідок" змогла потрапити в саме місто та зафільмувати ті руїни, на яке воно перетворилося.

На вулицях Бахмута дуже небезпечно. Арта працює всюди, ворога видно неозброєним оком. Однак, "Українському Свідку" вдалося не тільки зафільмувати вулиці міста-фортеці, а й повернутись звідти цілими та неушкодженими.

Бахмут показали бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" та пресофіцерка бригади Ірина Рибакова із позивним Риба. Ці люди перебувають всередині міста, в самому його серці. Риба нещодавно повернулась зі Сполучених Штатів, де брала участь у програмі Open World. Програма присвячена участі жінок у війні.

"Треба розуміти різницю між Бахмутським напрямком та Бахмутом. Можна знімати арту, якусь техніку, але дістатись піхоти на першій лінії буває дуже непросто. Ще складніше потім звідти виїхати", - каже вона.

Фото: "Український свідок"

Основна перевага окупантів - це їхня кількість. Але навіть попри це, якісно бійці ЗСУ свого противника переважають.

"Брали полоненого, знайшли в нього таблетки. Ми не знаємо, що це таке, але не виключаємо, що якісь психотропні. Важко знайти якесь інше пояснення тому, що вони лізуть і лізуть, навіть під мінометним вогнем", - пояснює командир.

Фото: "Український свідок"

Звісно, дається взнаки перевага росіян в артилерії. Співвідношення арти - приблизно 1:8.

"Боєприпасів вистачає. Але якщо йдеться, до прикладу, про міномети, то ми просто не встигаємо перекривати вогонь противника. Якщо противник протисне тут, то ліворуч та праворуч від мене буде тир", - розповідає Паркер. Його підрозділ утримує дуже важливу позицію.

Фото: "Український свідок"

Знімальна група зафільмувала побут військових, які боронять місто. З комфортних умов - тільки груби, якими бійці можуть опалювати приміщення. В цілому ж вони живуть у вщент зруйнованих будинках, які більше нагадують нетрі.

І навіть попри максимальну інтенсивність боїв, у місті все ще залишаються цивільні. Переважно, це - літні люди, але трапляється і молодь. Військові досі вмовляють їх евакуюватись з міста разом з волонтерами.

Один із бійців бригади, який якраз під час зйомки намагався збити ворожий дрон, загинув у Бахмуті 24 квітня 2023 року. Його ім’я Олег Дорошенко, позивний Дом. Вічна пам’ять загиблому героєві.

Фото: "Український свідок"

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни з усіх сил намагаються взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для цього Росія стягує найманців "Вагнера" з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників. Однак, наші захисники не дають ворогу прорвати оборону.