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ГУР склало "портрет" середньостатистичного російського окупанта

40% опитаних полонених розповіли, що здалися добровільно. Більше половини стверджують, що в разі відступу командири відступлять, а особовий склад - залишать.

ГУР склало "портрет" середньостатистичного російського окупанта
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов представив експериментальне соціологічне дослідження російських військовополонених, проведене Координаційним штабом у рамках проєкту "Хочу жити". Це дослідження допомогло скласти "портрет" середньостатистичного російського окупанта.

Про це повідомляє ГУР Міноборони у Telegram.

"Зрозуміти докладніше, хто такий середньостатистичний окупант, який його соціальний портрет, його мотиви. Як він бачить та сприймає світ і реальність. І, врешті-решт, що його насправді спонукає", – зазначив Юсов та додав, що дослідження було проведено в квітні цього року.

Згідно з дослідженням, у бойових діях проти України беруть участь представники практично всіх регіонів Росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та Криму та контрактники так званої "народної міліції ЛНР".

Зазначається, що 40% опитаних розповіли, що потрапили в полон добровільно, що свідчить про низький моральний дух ворога. Також 80% російських військових незадоволені наказами свого керівництва, а понад 50% - стверджують, що у разі відступу командири відступлять, а особовий склад залишать.

Щодо мотивації окупантів, то найбільш сильним чинником, який стимулював їх піти воювати проти України 54,8% полонених росіян назвали "бажання життєвої стабільності", а 35,9% росіян мотивували "можливість просунутися в житті".

"Абсолютно не знайшли підтримки у респондентів такі твердження – «бажання помститися за товаришів» та «бажання бути професійним військовим»", - наголосили в ГУР.

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60% опитаних оцінили особисті якості командирів за п'ятибальною шкалою на "1". Оцінку "5" поставили лише 1,3% респондентів.

Тільки 17% російських військовополонених заявили, що були повністю забезпечені боєкомплектом і лише 6% зазначили, що могли розраховувати на підтримку інших підрозділів.

Згідно з дослідженням, основним джерелом інформації в армії РФ є розмови з товаришами по службі та дзвінки додому. Ці джерела інформації користуються найбільшою довірою, тоді як телебаченню довіряють лише 20% опитаних.

Нагадаємо, напередодні відбулася презентація цього дослідження. Зазначалося, що під час анкетування дослідили демографічні показники полонених росіян, географію їхнього походження та проживання, досвід служби у військових формуваннях, рівень освіти тощо.

Також полонені окупанти розповіли про стан забезпечення армії РФ, Росгвардії та ПВК обмундируванням, боєприпасами, ставлення командирів до підлеглих, адекватність наказів командування, морально-психологічний стан військовослужбовців.

Зазначимо, що в березні за програмою здачі в полон “Хочу жить” звернулися понад 3 000 російських військових.

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