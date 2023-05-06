Росіяни завели ракетоносії у пункти базування, - Гуменюк

У Чорному морі корабельне угруповання РФ складається з шести одиниць.

Під час повітряної тривоги 5 травня російські ракетоносії маневрували у Чорному морі, аби демонструвати свою присутність.

Про це у телемарафоні повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Вчора під час повітряних тривог, проголошених ракетних небезпек в багатьох регіонах України, вони намагалися маневрувати ракетоносіями - виводили-заводили протягом тривалого часу. Це говорить про те, що вони намагаються демонструвати свою присутність, зімітувати можливе залучення цих ракетоносіїв", — розповіла очільниця пресцентру.

Наразі у Чорному морі корабельне угруповання армії РФ складається з шести одиниць. Воно сконцентроване в Новоросійському напрямку, за південно-східним узбережжям Криму. Всі ракетоносії заведені в пункти базування.

Нагадаємо, за оцінкою британської розвідки, в останіх обстрілах України Росія використала менше крилатих ракет, що свідчить про те, що окупанти намагаються відновити запаси цього озброєння.