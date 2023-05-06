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Шмигаль поскаржився президентці Єврокомісії блокування Польщею пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ"

"Розраховуємо на подальшу тісну координацію з Єврокомісією", - наголосив прем'єр.

Шмигаль поскаржився президентці Єврокомісії блокування Польщею пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ"
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн про ситуацію з блокуванням пункту пропуску Польщею.

Про це Шмигаль повідомив під час перебування у Великобританії на коронації короля Чарльза ІІІ у Букінгемському палаці.

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"...Зустрівся з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за макрофінансову підтримку та допомогу у відновленні. Порушив питання експорту й транзиту української аграрної продукції через країни ЄС. Зокрема, складну ситуацію, що виникла на пункті пропуску з Польщею", - розповів прем'єр.

Він підкреслив, що сторони мають знати "спільні рішення для подолання цього виклику та забезпечення продовольчої безпеки у світі, гарантом якої є Україна".

"Розраховуємо на подальшу тісну координацію з Єврокомісією", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 4 травня Західне регіональне управління Держприкордонслужби України попередило про можливе ускладнення руху вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Зранку польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів на в’їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускають лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. Це зробили через страйк польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ". 

За інформацією Мінінфраструктури України, протестувальники вимагають повернути дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норму EURO4, яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників. 

Тоді Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України закликало уряд Польщі розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

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