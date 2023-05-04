Регулятор звинуватив Укренерго у невиконанні зобов’язань щодо експорту електроенергії до Словаччини

Дані регулятора свідчать, що через це Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн.

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) звинуватила компанію Укренерго у невиконанні зобов’язань щодо експорту електроенергії до Словаччини, через що країна, за даними регулятора, щодня недоотримує близько 20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

“4 травня 2023 року НКРЕКП на своєму засіданні розглянула проєкт рішення про врегулювання актуальних питань забезпечення безпеки постачання у частині здійснення експортно-імпортних операцій. Рішення стосувалось, зокрема, вжиття необхідних кроків з метою відновлення експорту української електроенергії до Словаччини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до частини третьої статті 43 Закону, оператор системи передачі узгоджує із заінтересованими операторами енергосистем суміжних держав порядок розподілу доходів від управління обмеженнями, що погоджується з Регулятором.

На сьогоднішньому засіданні НКРЕКП мала розглянути питання про погодження наданого “Укренерго” порядку розподілу доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину Україна-Словаччина, погодженого із оператором системи передачі Словаччини.

Станом на 4 травня компанія не подала до Регулятора такий порядок.

“Сьогодні на засіданні Регулятор повинен був погодити проєкт договору щодо проведення аукціонів між Україною та Словаччиною задля якнайскорішого відновлення експорту української електроенергії. Але на даний час «НЕК «УКРЕНЕРГО» не надала НКРЕКП договір погоджений зі словацькою стороною”, - повідомив голова регулятора Костянтин Ущаповський.

Він зазначив, що регулятор глибоко занепокоєний ситуацією, що виникла. Адже питання експорту електроенергії одне із стратегічних для економіки. А ефективне налагодження експорту до Словаччини є важливим репутаційним маркером, адже саме ця країна стала одним із головних партнерів України у багатьох напрямах під час війни. Костянтин Ущаповський наголосив, що зі свого боку Регулятор здійснив всі необхідні кроки для відновлення експорту електроенергії.

“Нами ініційовано та проведено низку онлайн зустрічей з європейськими партнерами. Так, тиждень тому саме на зустрічі з представником Єврокомісії та керівництвом Секретаріату Енергетичного Співтовариства, на якій були присутні ОСП двох країн, була досягнута домовленість про подальші дії для врегулювання питання експорту, а саме підготовки спільного документа, якій сьогодні ми повинні були затвердити. Хочу зазначити, що всі домовленості були зафіксовані протокольно”, - повідомив голова Регулятора.

Він зазначив, що водночас, всупереч цьому «НЕК «УКРЕНЕРГО» не виконала покладене на неї Законом зобов’язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини.

Минулого тижня НКРЕКП заявила, що перевірить Укренерго через зупинку експорту електроенергії до Словаччини.

Нагадаємо, в кінці квітня Укренерго пояснило, чому Україна не може експортувати електроенергію до країн Європи. Компанія поскаржилася на НКРЕКП, бо комісія не розробила порядок проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів.

До цього Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. Також НЕК та європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.