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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів, – ЗМІ

Це 37-ма поставка зброї Україні від США з початку повномасштабної війни.

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів, – ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Сполучені Штати нададуть Україні військову допомогу у розмірі 300 млн доларів. Пакет включатиме артилерійські снаряди, гаубиці, ракети для комплексів HIMARS, міномети, ракети та протитанкові рушниці.

Про з посиланням на джерело в уряді США повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що США вперше відправляють ракети Hydra-70, які запускаються з літаків і можуть бути використані для повітряної підтримки сухопутних сил України. Зброя буде отримана із запасів Пентагону і нагадуватиме попередні поставки. Це вже 37-ма поставка зброї США Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Офіційне оголошення про це очікується у середу.

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Нагадаємо, учора координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати мають намір найближчим часом доправити новий пакет безпекової підтримки для України.

28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти – 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. 

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