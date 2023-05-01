Українські аграрії отримали більше 14 млрд гривень кредитів за програмою “Доступні кредити”

За державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” майже 4 тис. аграрних господарств отримали більше 14 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Всього станом на 24 квітня 2023 року понад 5 тис. фермерських господарств скористалися програмами кредитування. Загалом господарства отримали понад 26 млрд гривень.

Найбільше кредитів за різними програмами отримали аграрії наступних областей:

Київська – 6,6 млрд гривень;

Вінницька – 3,2 млрд гривень;

Дніпропетровська – 2,1 млрд гривень;

Кіровоградська – 1,8 млрд гривень;

Одеська – 1,6 млрд гривень.

Водночас за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” більше всього отримали підприємства областей:

Вінницька - 1,6 млрд гривень виділено для 499 господарств;

Кіровоградська - 1,5 млрд гривень - для 568 господарств;

Одеська - 1,4 млрд гривень - для 367 господарств;

Київська - 1,2 млрд гривень - для 278 господарств.

Як раніше повідомлялось, низька для квітня температура повітря та зливові дощі призвели до перезволоження грунту. Через це затримується проведення весняно-польових робіт, зокрема - посівна ранніх ярих культур.