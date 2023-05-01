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Українські аграрії отримали більше 14 млрд гривень кредитів за програмою “Доступні кредити”

Загалом за різними програмами кредитування господарства отримали понад 26 млрд гривень. 

Українські аграрії отримали більше 14 млрд гривень кредитів за програмою “Доступні кредити”
Фото: АгроПерспектива

За державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” майже 4 тис. аграрних господарств отримали більше 14 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Всього станом на 24 квітня 2023 року понад 5 тис. фермерських господарств скористалися програмами кредитування. Загалом господарства отримали понад 26 млрд гривень. 

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Найбільше кредитів за різними програмами отримали аграрії наступних областей:

  • Київська  – 6,6 млрд гривень;
  • Вінницька – 3,2 млрд гривень;
  • Дніпропетровська – 2,1 млрд гривень;
  • Кіровоградська – 1,8 млрд гривень;
  • Одеська – 1,6 млрд гривень.

Водночас за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” більше всього отримали підприємства областей: 

  • Вінницька - 1,6 млрд гривень виділено для 499 господарств; 
  • Кіровоградська - 1,5 млрд гривень - для 568 господарств; 
  • Одеська - 1,4 млрд гривень  - для 367 господарств; 
  • Київська - 1,2 млрд гривень - для 278 господарств. 

Як раніше повідомлялось, низька для квітня температура повітря та зливові дощі призвели до перезволоження грунту. Через це затримується проведення весняно-польових робіт, зокрема - посівна ранніх ярих культур.

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