Українські аграрії отримали більше 14 млрд гривень кредитів за програмою “Доступні кредити”

За державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” майже 4 тис. аграрних господарств отримали більше 14 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Всього станом на 24 квітня 2023 року понад 5 тис. фермерських господарств скористалися програмами кредитування. Загалом господарства отримали понад 26 млрд гривень.
Найбільше кредитів за різними програмами отримали аграрії наступних областей:
- Київська – 6,6 млрд гривень;
- Вінницька – 3,2 млрд гривень;
- Дніпропетровська – 2,1 млрд гривень;
- Кіровоградська – 1,8 млрд гривень;
- Одеська – 1,6 млрд гривень.
Водночас за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” більше всього отримали підприємства областей:
- Вінницька - 1,6 млрд гривень виділено для 499 господарств;
- Кіровоградська - 1,5 млрд гривень - для 568 господарств;
- Одеська - 1,4 млрд гривень - для 367 господарств;
- Київська - 1,2 млрд гривень - для 278 господарств.
Як раніше повідомлялось, низька для квітня температура повітря та зливові дощі призвели до перезволоження грунту. Через це затримується проведення весняно-польових робіт, зокрема - посівна ранніх ярих культур.