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В Україні через затяжні дощі затримується посівна, - Мінагрополітики

Особливістю цьогорічного квітня є не стільки загальна кількість опадів, як відсутність бездощових сонячних днів.

В Україні через затяжні дощі затримується посівна, - Мінагрополітики
Фото: EPA/UPG

Низька для квітня температура повітря та зливові дощі призвели до перезволоження грунту. Через це затримується проведення весняно-польових робіт, зокрема - посівна ранніх ярих культур.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на інформацію Національної академії аграрних наук.

Зазначається, що інтенсивні опади у вигляді затяжних дощів випали на всій території країни. За даними наукових установ НААН, у Київській області їх кількість становила 27,8 мм (146,3% середньобагаторічної норми), у Вінницькій – 22,3 мм (124% норми), у Львівській – 20,9 мм (131% норми), у Харківській – 20 мм (123% норми), у Житомирській області ґрунт також максимально насичений вологою.

При цьому, характерною особливістю цьогорічного квітня є не стільки загальна кількість опадів, як практична відсутність бездощових сонячних днів, які необхідні для фізичного підсихання поверхні грунту, що на фоні незавершеності великого обсягу весняно-польових робіт створює дуже серйозні проблеми.

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За даними науковців, ранні ярі зернові культури, висіяні у березні, перебувають у фазі "сходи". У цілому стан посівів - добрий. Разом із тим, на деяких полях з пониженням рельєфу вже четвертий тиждень поспіль спостерігаються долинки з водою, де рослини мають пригнічений стан, блідо-жовтий колір листя та характеризуються всіма ознаками вимокання.

В академії наголошують, що у зв’язку з метеорологічною ситуацією, яка склалася, однією із вкрай невідкладних робіт на посівах пшениці озимої та інших колосових культур є їхній захист від хвороб, шкідників та бур'янів.

Нагадаємо, Україна розпочала вже другу посівну під час повномасштабної війни проти російських загарбників. Станом на кінець березня 18 областей почали сівбу ярих культур.

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