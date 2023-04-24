Буданов: Медведчук представляє дуже значну цінність для ФСБ Росії

Колишній депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук отримував від Кремля значні гроші та досить ефективно працював в Україні. Його планують використовувати і далі.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

"Він (Медведчук, - ред.) представляє дуже значну цінність для Федеральної служби безпеки, тому що ця людина працювала на них роками... На нього йшли кошти, і на ньому, і на його оточенні, під його контролем досить великі суми. Якщо ви думаєте, що хтось там цінує якісь людські якості, дружбу - це не так", - розповів він.

Буданов зазначив, що зараз Медведчук з'являється у російських пропагандистських медіа.

"Вони йдуть усіма можливими інструментами, з різних боків. Вони сподіваються, що десь щось спрацює. Це, до речі, теж нормальний підхід. Вони правильно діють. Треба пробувати з усіх напрямків. Десь хтось здобуде успіх",- сказав він.

Керівник ГУР також відзначив досить ефективну роботу Медведчука на Кремль.

"Не можна сказати, що він погано працював тут. Це неправда. Він працював досить ефективно. Те, що він трохи більше ніж трохи собі залишав - це інше питання. Але результат був? Був. Те, що він не виявився зрештою таким вдалим, як вони сподівалися - на великий прошарок проросійського населення - це теж факт. Але сказати, що він був неефективним, не можна", - розповів Буданов.

Коментуючи інформацію, що росіяни планували використати Медведчука для своїх цілей в Україні на початку війни, Буданов зазначив: "Вони реально мали кілька варіантів відразу: завести сюди всіх тих, від кого ми позбулися, а далі по місцю вже розбиратися. На Медведчука вони досить сподівалися, тому що він був легітимним народним депутатом. На відміну від Януковича, який просто кричить, що він легітимний, Медведчук був легітимним насправді. Сівкович там велику роль відігравав, але він без статусу був".

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який є кумом Путіна, був переданий до Росії в межах обміну військовополоненими. На Медведчука вдалося обміняти захисників Азовсталі.

Після обміну Медведчук з'явився в етері пропагандистського телеканалу RT і заявив про створення нового політичного руху, для фінансування якого розширив свій бізнес у РФ.