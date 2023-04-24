Минулої доби російські війська накрили вогнем 15 населених пунктів Донецької області. Є поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

“Окупанти випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Слов’янськ, селищу Гостре та Північне, селах Веселий Гай, Времівка, Галицинівка, Ганнівка, Ласточкине, Іванівське, Карлівка, Нетайлове, Новоукраїнка”, – йдеться у повідомленні.

Армія РФ била з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град” і “Ураган”, артилерії, мінометів.

Внаслідок обстрілів знищені та пошкоджені 15 цивільних об’єктів – 12 житлових будинків, амбулаторію, приміщення сільської ради, господарчу споруду.

Ракетами С-300 ворог вдарив по Слов’янську та селу Галицинівка Новогродівської громади. В обох випадках пошкоджено по дві приватних оселі. Інформації про постраждалих не надходило.

Новоукраїнку росіяни обстріляли з артилерії, поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнала інфраструктура села. Внаслідок російських атак є поранений в Бахмуті.

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за 23 квітня стало відомо про ще двох людей, убитих росіянами на Донеччині, у Бахмуті. Ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, сьогодні опівночі росіяни поцілили по Краматорську двома ракетами С-300, є руйнування. Попередньо – без жертв.