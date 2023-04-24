Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, є поранені

Ворог 35 разів бив по території області. 

Минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, є поранені

Минулої доби російські війська накрили вогнем 15 населених пунктів Донецької області. Є поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

“Окупанти випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Слов’янськ, селищу Гостре та Північне, селах Веселий Гай, Времівка, Галицинівка, Ганнівка, Ласточкине, Іванівське, Карлівка, Нетайлове, Новоукраїнка”, – йдеться у повідомленні.

Армія РФ била з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град” і “Ураган”, артилерії, мінометів.

Внаслідок обстрілів знищені та пошкоджені 15 цивільних об’єктів – 12 житлових будинків, амбулаторію, приміщення сільської ради, господарчу споруду.

Ракетами С-300 ворог вдарив по Слов’янську та селу Галицинівка Новогродівської громади. В обох випадках пошкоджено по дві приватних оселі. Інформації про постраждалих не надходило.

Новоукраїнку росіяни обстріляли з артилерії, поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнала інфраструктура села. Внаслідок російських атак є поранений в Бахмуті.

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за 23 квітня стало відомо про ще двох людей, убитих росіянами на Донеччині, у Бахмуті. Ще двоє дістали поранення.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, сьогодні опівночі росіяни поцілили по Краматорську двома ракетами С-300, є руйнування. Попередньо – без жертв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies