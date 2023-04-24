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Чиновники в окупованому Криму відмивають гроші на будівництві оборонних споруд

Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ.

Чиновники в окупованому Криму відмивають гроші на будівництві оборонних споруд
Ілюстративне фото
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

Чиновники в окупованому Криму намагаються відмити гроші на будівництві фортифікаційних споруд.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Чиновницький потенціал, який накопичений у Криму і відчував себе досить спокійно за часів анексії, усвідомлює, що вже пора збирати речі і намагається відмити гроші наостанок. Там, де виділяється багато коштів на оборонні споруди, вони тим часом, імітуючи цю діяльність, розуміючи її безглуздість, можуть провернути певні капітали на свою користь”, – сказала вона.

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Нагадаємо, в Криму активно будують фортифікаційні споруди, залучаючи до будівництва осіб із залежностями.

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