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Україна почала вже другу посівну за час війни, - Шмигаль

Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур.

Україна почала вже другу посівну за час війни, - Шмигаль
Ілюстративне фото

Цього тижня Україна розпочала вже другу посівну під час повномасштабної війни проти російських загарбників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розпочали вже другу посівну за час війни. Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур", - написав Шмигаль у фейсбуці.

Для забезпечення збуту сільхоз продукції уряд працює над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів.

Також, за словами прем'єра, цього тижня Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції. 

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський закликав представників Євросоюзу підтримати українських аграріїв та сприяти проведенню весняної посівної.

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