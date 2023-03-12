13 березня опади очікуються лише на заході країни

У понеділок, 13 березня, вдень опади очікуються лише в західних областях.

Як повідомляє Український гідрометцентр, в Україні 13 березня буде хмарно з проясненнями.

Вночі у північних, вдень у західних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, а на решті території - без опадів.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/сек, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.

У Києві вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.