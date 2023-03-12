Зранку окупанти обстріляли селище на Херсонщині, поранена дівчина

У неділю вранці російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала дівчина.

Про це повідомляє у Telegram перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Сьогодні вранці ворог обстріляв житловий сектор у Білозерці. Одна дівчина дістала поранення, їй оперативно було надано медичну допомогу", – написав він.

Нагадаємо, у суботу 11 березня російська армія здійснила 29 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще троє отримали поранення.