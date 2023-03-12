Ворог 29 разів атакував Херсонщину з важкої артилерії і “Градів”: загинули троє людей

У суботу 11 березня російська армія здійснила 29 обстрілів Херсонської області.

Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 156 снарядів з важкої артилерії та "Градів", – зазначив він.

Зазначається, що Херсон ворог обстріляв тричі, 10 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію комунального підприємства. Через обстріли троє людей загинули і ще троє дістали поранення.

Зі звільненої від російських загарбників території області евакуйовано ще 67 людей.

Нагадаємо, на Херсонщині від ворожих обстрілів за 10 березня загинули троє людей.