Унаслідок обстрілів втрат та руйнувань не було.

Протягом суботи росіяни обстріляли дві громади Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

По Білопільській та Великописарівській громадах було зафіксовано 11 “прильотів” та 7 кулеметних “черг”.

Білопільську громаду окупанти обстріляли шість разів з гранатометів і п’ять – з мінометів.

У Великописарівській громаді зафіксували 7 “черг” з кулеметів.

Унаслідок обстрілів втрат та руйнувань не було.

Нагадаємо, 10 березня росіяни обстріляли Шалигинську, Білопільську, Есманську, Миропільську, Новослобідську, Краснопільську та Хотінську громади Сумської області.