Протягом суботи росіяни обстріляли дві громади Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.
По Білопільській та Великописарівській громадах було зафіксовано 11 “прильотів” та 7 кулеметних “черг”.
Білопільську громаду окупанти обстріляли шість разів з гранатометів і п’ять – з мінометів.
У Великописарівській громаді зафіксували 7 “черг” з кулеметів.
Унаслідок обстрілів втрат та руйнувань не було.
Нагадаємо, 10 березня росіяни обстріляли Шалигинську, Білопільську, Есманську, Миропільську, Новослобідську, Краснопільську та Хотінську громади Сумської області.