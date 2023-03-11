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Окупаційні ЗМІ в Криму почали публікувати скарги жителів Інкермана на місцевий крематорій

Такі публікації - наслідок "розбірок" між окупантами за землю біля крематорію, де хочуть незаконно звести нові багатоповерхівки для рашистів, здебільшого військових.

Окупаційні ЗМІ в Криму почали публікувати скарги жителів Інкермана на місцевий крематорій
Фото ілюстративне
Фото: соцмережі

Підконтрольні російським окупантам ЗМІ Криму почали поширювати скарги жителів Інкермана на місцевий крематорій.

Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму на своїй фейсбук-сторінці.

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Як ідеться на порталі, такі публікації - наслідок "розбірок" між окупантами за землю біля крематорію, де хочуть незаконно звести нові багатоповерхівки для рашистів, здебільшого військових. Під час оприлюднення таких скарг з'явилися цікаві подробиці щодо роботи крематорію в Інкермані.

Його власник - Олексій Нечалов, котрий до 2019 року займався бізнесом у Карелії. Згідно з документами, його фірма "Екон" спалює "використані розхідники, залишки тканин після операцій, прострочені вакцини, трупи лабораторних тварин".

Однак жителі скаржаться на задушливий дим поряд із житловими будинками, при чому такий, що доводиться зачиняти вікна. У Асоціації зазначають - як мінімум йдеться про всілякі "більш непотрібні" частини "вантажу 300" від російських загарбників із севастопольських шпиталів, а можливо, що й про "вантаж 200".

До речі, до 2022 року у відкритому доступі були дані про "контракти", які крематорій укладав з багатьма "медичними установами" окупованого Севастополя і Криму загалом. Новіших даних наразі немає.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА повідомляв, що окупанти будують стаціонарний крематорій на Луганщині через велику кількість загиблих російських військових.

Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що загарбники облаштували мобільний крематорій на території підприємства “Придніпровська Біотес” в місті Токмак Запорізької області.

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