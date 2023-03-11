Росіяни примушують мобілізованих із Донеччини і Луганщини відмовлятися від "паспорта Л/ДНР" на користь російського

Військовим та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту.

Військове керівництво російських збройних сил вимагає від всіх мобілізованих із Донеччини і Луганщини відмовлятися від "паспорта Л/ДНР" на користь російського під час підписання контрактів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Мобілізованих зобов'язують укладати довгострокові контракти на проходження військової служби в росармії.

"Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина РФ. Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого "паспорту Л/ДНР" на користь російського громадянства". - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Якщо мобілізовані цього не зроблять, то їм та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців російських збройних сил.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію.

Також рашисти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних, котрі не мають російського паспорта. Під дію обмежень потрапили Старобільськ, Рубіжне та Станиця Луганська.