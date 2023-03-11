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Глава МВС України заявив, що невдовзі буде готова база воєнних злочинців

На сьогодні у ній - 218 тисяч осіб.

Глава МВС України заявив, що невдовзі буде готова база воєнних злочинців
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Фото: Пресслужба МВСУ

Найближчим часом буде готова база воєнних злочинців. Нею Міністерство внутрішніх справ поділиться з іншими державами.

Про це заявив очільник МВСУ Ігор Клименко під час зустрічі з послом Естонії в Україні Каймо Кууском, передає пресслужба відомства.

Фото: МВС

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"На сьогодні у цій базі 218 тис. осіб. Це колишні та нинішні громадяни України. Ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях: Крим, Донецька та Луганська області", - розповів Клименко.

За словами міністра, у першу чергу це представники органів державної влади, правоохоронних та незаконних військових формувань. Крім того, в базу внесли 172 тисячі представників російського військового керівництва та представників збройних сил РФ. 

Клименко додав, що МВС хоче, аби дружні країни могли забезпечити для себе безпеку, тож для цього поділиться з ними базою база воєнних злочинців.

Нагадаємо, торік у Нацполіції створили спецгрупу з документування злочинів Росії та Білорусі проти України. А цьогоріч в Україні запустили інформпортал “Книга катів українського народу”.

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