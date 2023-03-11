Росія вичерпує запаси озброєння, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала десятиліттями.

Про це він написав у Twitter.

"Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги", - розповів Данілов.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки, Росія, ймовірно, зараз знизить свої амбіції в Україні, щоб утримати територію, захоплену після початку вторгнення, навіть попри посилення економічної та оборонної підтримки з боку Китаю.

Водночас американська розвідка вважає, що російська агресія проти України стала "жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги", а Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років.