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Росія вичерпує запаси озброєння, - Данілов

Розрахунки росіян у цій війні передбачали бліцкриг.

Росія вичерпує запаси озброєння, - Данілов
Фото: facebook/Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала десятиліттями.

Про це він написав у Twitter.

"Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги", - розповів Данілов. 

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Нагадаємо, що за даними американської розвідки, Росія, ймовірно, зараз знизить свої амбіції в Україні, щоб утримати територію, захоплену після початку вторгнення, навіть попри посилення економічної та оборонної підтримки з боку Китаю.

Водночас американська розвідка вважає, що російська агресія проти України стала "жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги", а Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років

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