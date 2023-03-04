​На Донеччині росіяни планують нову хвилю прихованої мобілізації, на Луганщині примусово паспортизують

Всі керівники навчальних закладів отримали письмову вказівку поставити на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

У Горлівці Донецької області російські окупанти планують із 5 березня розпочати нову хвилю мобілізації жителів до лав російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження", - зазначили в командуванні.

На Луганщині загарбники продовжують примусово паспортизувати жителів.

Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних, котрі не мають російського паспорта. Під дію обмежень потрапили Старобільськ, Рубіжне та Станиця Луганська.

Нагадаємо, у Сімферополі рашисти створюють “добровільні дружини”, побоюючись активізації руху опору.

У Сватівському районі Луганщини окупаційна влада відключила банкомати.