LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
LB.ua отримало відео підриву російського літака на аеродромі Мачулищі
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Фонд Притули купив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим
Збройні сили України. Домашня робота
Збройні сили України. Домашня робота
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
Переписана література: Джеймс Бонд, Роальд Дал… Гоголь?
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Під час огляду ексгумованих тіл у Бородянці виявили особисті речі
Під час огляду ексгумованих тіл у Бородянці виявили особисті речі
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Донеччині росіяни планують нову хвилю прихованої мобілізації, на Луганщині примусово паспортизують

Всі керівники навчальних закладів отримали письмову вказівку поставити на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

​На Донеччині росіяни планують нову хвилю прихованої мобілізації, на Луганщині примусово паспортизують
Фото: Міноборони РФ

У Горлівці Донецької області російські окупанти планують із 5 березня розпочати нову хвилю мобілізації жителів до лав російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження", - зазначили в командуванні.

На Луганщині загарбники продовжують примусово паспортизувати жителів.

Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних, котрі не мають російського паспорта. Під дію обмежень потрапили Старобільськ, Рубіжне та Станиця Луганська. 

Нагадаємо, у Сімферополі рашисти створюють “добровільні дружини”, побоюючись активізації руху опору. 

У Сватівському районі Луганщини окупаційна влада відключила банкомати. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також